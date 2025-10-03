"Уральские авиалинии" запустят прямые рейсы из Челябинска в Краснодар

Полеты будут выполняться два раза в неделю с 26 октября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" начнет выполнять прямые перелеты из Челябинска в Краснодар с 26 октября по два раза в неделю. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

"Авиакомпания открывает новый маршрут по направлению Челябинск - Краснодар - Челябинск. Рейсы будут выполняться с 26 октября. Полеты будут осуществляться два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям", - говорится в сообщении.

Пассажиры, вылетающие из Краснодара в Челябинск, могут отправиться стыковочным рейсом в некоторые города стран СНГ, такие как Душанбе (Таджикистан) и Ош (Кыргызстан).

18 сентября "Уральские авиалинии" выполнили первый перелет в Краснодар из Москвы с почти полной коммерческой загрузкой самолета, 20 сентября - из Екатеринбурга.

О возобновлении работы аэропорта Краснодара стало известно 11 сентября, 17 сентября первый рейс в город совершил "Аэрофлот". Авиагавань с конца февраля 2022 года не обслуживала воздушные суда по соображениям безопасности. На протяжении всего периода временных ограничений она поддерживала высокую степень готовности для возобновления работы. Также в аэропорту укомплектован штат сотрудников.