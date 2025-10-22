На Урале выступит Национальный филармонический оркестр России

Концерты пройдут с 31 октября по 3 ноября

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Национальный филармонический оркестр России под руководством народного артиста СССР Владимира Спивакова и народная артистка РФ Хибла Герзмава выступят с программой к 80-летию Победы в Челябинске, Екатеринбурге и Перми. Концерты пройдут с 31 октября по 3 ноября, сообщается на сайте Минкультуры РФ.

"Национальный филармонический оркестр России под руководством народного артиста СССР Владимира Спивакова и народная артистка РФ Хибла Герзмава продолжают осенний тур на Урале с программой "Я люблю тебя, жизнь!", приуроченной к 80-летию Великой Победы. <…> Концерты пройдут: 31 октября в Челябинской государственной филармонии, 1 ноября в Свердловской филармонии в Екатеринбурге и 3 ноября в Пермской филармонии", - говорится в сообщении.

Гастроли проходят при поддержке Минкультуры РФ, артисты уже выступили в Сочи, Ставрополе, Краснодаре и в Сухуме. Музыканты исполняют произведения 1941-1945 гг., а также послевоенных годов в сопровождении мультимедийных проекций.