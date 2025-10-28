Площадь уральской "Титановой долины" расширена более чем на 20% благодаря новой площадке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Межведомственная рабочая группа по вопросам создания и развития особых экономических зон одобрила заявку Свердловской области о распространении статуса ОЭЗ "Титановая долина" на инвестиционную площадку в производственной зоне города Алапаевска, сообщил губернатор региона Денис Паслер в своем Telegram-канале. Таким образом площадь ОЭЗ расширилась на 119,4 гектара до 636 гектаров.

"Наш регион наращивает промышленный и инвестиционный потенциал. Межведомственная рабочая группа по вопросам создания и развития особых экономических зон под председательством заместителя председателя правительства Российской Федерации Александра Валентиновича Новака поддержала заявку Свердловской области по расширению особой экономической зоны "Титановая долина". Статус ОЭЗ распространен на инвестиционную площадку в производственной зоне города Алапаевска, на территории бывшего Новоалапаевского Металлургического завода на площади 119,4 гектара", - написал он. Совокупная площадь "Титановой долины" теперь составляет 636 гектаров.

Отмечается, что на новой площадке планируется строительство завода по производству мелющих стальных шаров, электрометаллургического комплекса по производству непрерывнолитой и сортопрокатной заготовки, открытие предприятия по переработке лома черных металлов, а также производства полипропиленовых мягких контейнеров. "Все инвестиционные проекты находятся в высокой степени готовности. К 2034 году объем вложения резидентов новой площадки оценивается в 28,4 млрд рублей, будет создано более тысячи (1 054) новых рабочих мест. Совокупный объем налоговых отчислений резидентов площадки "Алапаевск" в бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ за указанный период должен достичь 20,5 млрд рублей, а страховых взносов - свыше 4,6 млрд рублей", - уточнил Паслер.

Глава региона подчеркнул, что такой шаг открывает новые горизонты для привлечения инвестиций и развития индустрии.