В Екатеринбурге пройдет финал чемпионата по высокотехнологичным профессиям

Он будет проходить с 10 по 14 ноября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Финальный этап международного чемпионата высокотехнологичных профессий "Хайтек: навыки будущего-2025" будет проходить 10-14 ноября 2025 года в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе Агентства развития профессионального мастерства (АРПМ) - некоммерческой автономной организации, которая выступает организатором чемпионата. В финале примут участие более 1 тыс. конкурсантов и экспертов из 15 стран мира.

"В основе чемпионата масштабные соревнования по 41 компетенции, определяющей конкурентоспособность современных промышленных решений. 23 основные компетенции, включая промышленную автоматику, машинное обучение и большие данные, и аддитивное производство, обеспечены при поддержке государства и компаний-партнеров. Еще 18 компетенций, таких как квантовые технологии, цифровая подстанция и инженерия космических систем, инициированы и полностью обеспечены ведущими корпорациями", - отметили в пресс-службе.

Чемпионат проводится АНО АРПМ ("Ворлдскиллс Россия") при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Агентства стратегических инициатив, правительства Свердловской области и ведущих промышленных корпораций страны. АРПМ учреждено правительством РФ, госкорпорацией "Росатом" и Агентством стратегических инициатив.

В очном формате соревнований примут участие более 100 иностранных конкурсантов, экспертов и лидеров команд из 12 стран, в первую очередь, включая стратегических партнеров по БРИКС (Китай, Индия, ЮАР), ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан), а также Иран, ОАЭ и страны Юго-Восточной Азии и Южной Америки. Еще свыше 100 специалистов из Кыргызстана, Бразилии, Ганы и других государств присоединятся к соревнованиям дистанционно.

Ключевые темы и деловые сессии

Победители и призеры определятся в трех ключевых зачетах: национальном, международном и абсолютном. Им будут вручены цифровые дипломы, медали и сертификаты, подтверждающие уровень мастерства. Учреждены также три специальные премии от Фонда развития промышленности (ФРП), Агентства стратегических инициатив (АСИ) и Агентства по технологическому развитию (АТР) с общим призовым фондом свыше 6 млн рублей.

Одной из ключевых тем станет реализация пилотного проекта в сфере беспилотных авиационных систем (БАС), нацеленного на создание и апробацию передовых решений для сельского хозяйства, логистики и энергетики. Участники будут работать над реальными отраслевыми сценариями от крупнейших заказчиков, а их разработки пройдут испытания. Лучшие решения получат шанс на скорейшее внедрение в промышленность, а по итогам проекта будет сформирован трехлетний план развития компетенций в сфере БАС.

В рамках деловой программы запланированы международные сессии, на которых будут обсуждаться вопросы технологической кооперации, кадрового сопровождения экспортных проектов и выработки общих стандартов. Работа будет выстроена по трекам: "молодежный", "партнерский", "международный" и "корпоративный". Ключевые темы - практическое внедрение сквозных технологий (ИИ, робототехника), развитие цифровых компетенций, повышение производительности труда и укрепление международного диалога.

Параллельно с чемпионатом впервые на его площадке пройдет международный фестиваль научно-технического творчества детей и молодежи. Более 300 молодых изобретателей в возрасте от 12 до 20 лет представят решения практических задач, поставленных промышленными предприятиями. Они получат уникальный шанс заявить о своих проектах напрямую перед ведущими корпорациями страны, получить признание и поддержку для дальнейшего развития. Лучшие работы могут быть доработаны и внедрены, а их авторы - приглашены на стажировки и целевое обучение в ведущие технические вузы.