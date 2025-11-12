На Урале завели дело после ДТП с автобусом

В аварии пострадали четыре пассажира

ЧЕЛЯБИНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Следователи в Челябинской области возбудили уголовное дело по факту травмирования четырех пассажиров при столкновении маршрутного микроавтобуса с "Газелью". Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Выявлена публикация о дорожно-транспортном происшествии с участием маршрутного микроавтобуса и грузового автомобиля на 170-м км автодороги Чебаркуль - Уйское - Сурменевский - Магнитогорск. По данному факту следователем Орджоникидзевского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Челябинской области незамедлительно возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан)", - сказали в пресс-службе.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением и совершил наезд на стоящий на обочине грузовой автомобиль. В результате четверым пассажирам маршрутки, в том числе несовершеннолетней, потребовалась медицинская помощь.

В пресс-службе отметили, что по делу истребована документация, касающаяся организации перевозки пассажиров и обеспечения их безопасности в пути, выполняется комплекс первоначальных следственных и процессуальных действий.

Ранее в пресс-службе Госавтоинспекции региона сообщали, что авария произошла в 07:45 (05:45 мск) на 171-м км автодороги Чебаркуль - Уйское - Сурменево - Магнитогорск. Автобус (маршрутный номер 379), по предварительным данным, совершил наезд на стоявший на обочине автомобиль "Газель". После столкновения автомобили съехали в кювет и опрокинулись. Первоначально сообщалось о трех пострадавших в ДТП пассажирах.