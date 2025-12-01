В Югре выявили терминал пропуска трафика и изъяли 500 sim-карт у мошенников

У фигуранта дела также изъяли sim-бокс на 16 слотов, сотовые телефоны, банковские карты, ноутбук и Wi-Fi роутер

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Ханты-Мансийском автономном округе совместно с коллегами из управления ФСБ по Тюменской области выявили абонентский терминал пропуска трафика, используемый дистанционными мошенниками для обмана граждан. В ходе обысков изъято свыше 500 sim-карт различных операторов связи, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УМВД по Югре.

"Сотрудниками отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Югре совместно с коллегами из управления ФСБ по Тюменской области <…> выявлен абонентский терминал пропуска трафика, используемый дистанционными мошенниками с целью обмана граждан. Функции оператора выполнял 26-летний житель Сургута у себя дома, действуя в составе организованной группы. <…> Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сказано в сообщении.

По версии полиции, в начале ноября этого года в интернете подозреваемый откликнулся на предложение о криминальной работе. Первоначально он приобретал sim-карты и через мессенджер передавал их данные нанимателям для активации на третьих лиц и использования в противоправной деятельности, в том числе для совершения мошеннических звонков. За это мужчина ежедневно получал 4 тыс. рублей. Позднее кураторы предложили ему установить дома sim-бокс на 16 слотов и обеспечивать его бесперебойное функционирование, пообещав удвоить вознаграждение.

По предварительной информации, терминал пропуска трафика был задействован в трех эпизодах мошенничества в отношении граждан, проживающих в Ярославской и Челябинской областях, а также Краснодарском крае. У фигуранта дела в ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли обслуживаемое злоумышленником устройство, а также свыше 500 sim-карт различных операторов связи, сотовые телефоны, банковские карты, ноутбук и Wi-Fi роутер.