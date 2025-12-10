Демидовскую премию за 2025 год получили ученые в сфере физики, химии и медицины

Лауреатами премии стали академик Александр Латышев в номинации "Физика", академик Юрий Милехин в номинации "Химия" и академик Александр Румянцев в номинации "Медицина"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Лауреатами Демидовской премии за 2025 год стали академик Александр Латышев в номинации "Физика", академик Юрий Милехин в номинации "Химия" и академик Александр Румянцев в номинации "Медицина", сообщил председатель научного совета Демидовского фонда, академик Геннадий Месяц в ходе пресс-конференция в РАН.

"У нас в этом году три лауреата. По номинации "Физика" за выдающийся вклад в физику полупроводников премия присуждается академику Александру Васильевичу Латышеву. По номинации "Химия" за выдающийся вклад в создание высокоэнергетичных веществ специального назначения - академику Юрию Михайловичу Милехину. По номинации "Медицина" за выдающийся вклад в исследования в области детской онкологии, гематологии и иммунологии - академику Александру Григорьевичу Румянцеву", - сообщил Месяц.

Объявление лауреатов в 2025 году прошло в Москве - в здании РАН. В предыдущие годы пресс-конференция традиционно проводилась в Екатеринбурге. Перенос площадки в столицу связан с задачей более широкого представления Демидовской премии для общественности и научного сообщества страны.

Демидовская премия - одна из самых престижных неправительственных научных наград России. Она присуждается не за отдельную работу, а за совокупный вклад ученого в науку. Традицию премии в XIX веке заложил уральский промышленник и меценат Павел Николаевич Демидов, а в современном виде она была возрождена в 1992 году по инициативе Месяца. За более чем три десятилетия современного этапа лауреатами премии стали свыше 100 ученых.

Церемония вручения Демидовских премий традиционно приурочивается к 8 февраля - Дню российской науки - и пройдет в резиденции губернатора Свердловской области.