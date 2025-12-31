На Урале ожидаются снег и умеренно морозная погода

В частности, в Свердловской области температура воздуха будет от минус 12 до минус 17 градусов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 декабря. /ТАСС/. Облачная с прояснениями погода, небольшой снег и умеренный мороз ожидаются днем 31 декабря и в новогоднюю ночь в некоторых регионах Уральского федерального округа, сообщили ТАСС в региональных гидрометцентрах.

"[В Свердловской области] немного повысится атмосферное давление, будет идти выхолаживание воздуха приземного, поэтому умеренно морозная погода в ближайшие сутки будет. В большей части области 31 декабря днем будет облачно с прояснениями, температура воздуха будет от минус 12 до минус 17 градусов. В новогоднюю ночь в Свердловской области будет небольшой снег, температура повысится до обычных декабрьских значений: ночью - от минус 11 до минус 14 градусов", - рассказала ТАСС главный синоптик уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

В Челябинской области днем 31 декабря будет облачная с прояснениями погода, небольшой снег, до минус 13 градусов, ветер до 8 м/с. В новогоднюю ночь в регионе прогнозируют небольшой снег, при этом морозы ослабнут: ожидается от минус 8 до минус 13 градусов, местами до минус 20 градусов. В Курганской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, днем 31 декабря будет до минус 17 градусов, в новогоднюю ночь - снег и до минус 26 градусов.

В Тюменской области синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду и до минус 23 градусов днем в среду, ночью температура воздуха будет держаться около климатической нормы, примерно минус 14 - минус 18 градусов, ожидается снег. В Югре будет облачно с прояснениями, снег, днем - до минус 23 градусов. В последнюю ночь года будет до минус 17 градусов, местами снег.

На Ямале в последний день декабря будет переменная облачность, снег, днем местами до минус 33 градусов, ночью - до минус 36 градусов и снег.