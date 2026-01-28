Экс-гендиректора Курганской ипотечно-жилищной корпорации задержали

Дела возбудили против четырех фигурантов

Редакция сайта ТАСС

© СК России/ ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Правоохранители задержали бывшего гендиректора Курганской ипотечно-жилищной корпорации Сергея Ботова и еще двоих фигурантов дела о мошенничестве при строительстве жилых домов под Курганом. По местам жительства и работы подозреваемых в Кургане и в Челябинской области прошли обыски, сообщили в СК РФ.

"Продолжается расследование уголовного дела по факту совершения мошеннических действий при строительстве обществом с ограниченной ответственностью "Ин-Строй" жилых домов в Курганской области (ч. 4 ст. 159 УК РФ). <…> В ходе расследования уголовного дела была установлена причастность к совершению мошенничества должностных лиц АО "Курганская ипотечно-жилищная корпорация". <…> 27 января при оперативном сопровождении УФСБ России по Курганской области и силовой поддержке Росгвардии по местам жительства и работы подозреваемых прошли обыски на территории города Кургана и Челябинской области, <…> в настоящее время трое подозреваемых задержаны. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. В региональном управлении ведомства подтвердили ТАСС, что задержан, в частности, Ботов.

С 2023 года строительной компанией были заключены договоры на строительство 18 индивидуальных жилых домов в селе Колесниково и 2 домов в селе Большое Чаусово Кетовского муниципального округа. Потерпевшие оплатили услуги, однако строительство зданий не завершено. По версии следствия, в марте 2025 года, действуя группой лиц по предварительному сговору, Ботов и начальник отдела по работе с созаемщиками АО "КИЖК", а также представители ООО "Ин-строй" склонили одного из жителей региона к приобретению земельного участка с объектом незавершенного строительства за 2,5 млн рублей. При этом, имея на тот период финансовые проблемы, завершать строительство компания не собиралась. "Более того, подписывая с клиентом договор купли-продажи, бывший директор корпорации достоверно знал, что право собственности на земельный участок у возглавляемой им организации отсутствует, а сделка изначально носит фиктивный характер", - сообщили в СК РФ.

Отмечается, что в отношении четырех фигурантов возбуждено дело.