Четыре человека пострадали при аварии в котельной в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 17 сентября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Авария произошла в понедельник в котельной в Саткинском районе Челябинской области. В результате ЧП пострадали четыре рабочих, трое из них госпитализированы, сообщили ТАСС в пресс-службе областного Минздрава.

"Сегодня в результате аварии на котельной в Сатке пострадали четыре работника. Троим потребовалась госпитализация. Все они в состоянии средней степени тяжести", - сказали в пресс-службе.

В управлении ЖКХ города ТАСС рассказали, что отопительный сезон должен был начаться 17 сентября, несмотря на дневные температуры воздуха порядка 20 градусов выше ноля. Котельная принадлежит компании "Сатка Энергосистемы" и питает теплом большую часть жилых домов города и несколько социальных объектов. "Имел место термический инцидент, что именно произошло, сейчас выясняет специальная комиссия", - сказали в управлении.

По уточненным данным Минздрава, женщину с ожогами 20% тела сейчас везут в Челябинск. Мужчину с ожогами кистей планируют перевезти в Челябинск. Еще один мужчина остается в больнице Сатки, у него сломано ребро, ушибы, ссадины.