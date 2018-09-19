Нефтегазовые компании закупили в 2017 году в Тюменской области продукции на 2 млрд рублей

ТЮМЕНЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Компании топливно-энергетического комплекса (ТЭК) закупили в 2017 году в Тюменской области продукции на 2 млрд рублей. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор во время пленарного совещания "Глобальная трансформация нефтегазового рынка: энергия роста", которым открылся Тюменский нефтегазовый форум.

"За прошлый год нефтегазовые компании закупили у тюменских предприятий продукции и оборудования на сумму более 2 млрд рублей. На 2018 год финансирование такой программы сохранено в полном объеме, а это значит, что предприятия, которые только рассматривают или уже планируют свою работу в нашем регионе, могут на нее рассчитывать", - сказал он.

По данным губернатора, за первое полугодие 2018 года общий объем закупок нефтегазовыми компаниями у предприятий Тюменской области превысил 36 млрд. рублей.

IX Тюменский нефтегазовый форум, который собирает представителей бизнеса и власти, топ-менеджеров крупнейших нефтегазовых компаний, экспертов и специалистов отрасли, проходит c 19 по 20 сентября. Организаторами мероприятия выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, правительство Тюменской области и Тюменский индустриальный университет. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.