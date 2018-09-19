Суд приговорил театрального режиссера Николая Коляду к ограничению свободы после ДТП

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Суд Кировского района Екатеринбурга назначил наказание драматургу, режиссеру и художественному руководителю "Коляда-Театра" Николаю Коляде в виде ограничение свободы сроком на один год и шесть месяцев. Об этом в среду сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
По данным пресс-службы, Коляда обвинялся в нарушении правил дорожного движения и причинении тяжкого вреда здоровья человеку по неосторожности (ч. 1 ст. 264 УК РФ).
"Суд Кировского района назначил Николаю Коляде наказание в виде одного года и шести месяцев ограничения свободы без лишения водительских прав", - сказали в ведомстве.
В прокуратуре добавили, что заявленный потерпевшим гражданский иск удовлетворен частично. "В пользу потерпевшего с Коляды взыскано 200 тыс. рублей", - уточнили в пресс-службе.
В пресс-службе пояснили, что авария произошла 10 июля прошлого года. Коляда ехал на своей машине Renault Duster. При перестроении в левый ряд он не обратил внимание на движущийся по его полосе автомобиль, после чего в него въехал Hyundai Santa Fe, водитель в результате аварии получил тяжкий вред здоровью.
Николай Коляда - актер, писатель, драматург, сценарист, театральный режиссер, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат международной премии им. К. С. Станиславского. Он возглавляет "Коляда-Театр" в Екатеринбурге, основанный 4 декабря 2001 года. Коллектив театра неоднократно выступал в Москве, Санкт-Петербурге, гастролировал во Франции, Германии, Словении и Польше.