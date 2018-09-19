ТЮМЕНЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Компания "Газпром нефть" планирует построить центр исследования пластовых систем в Тюмени. Об этом сообщил в среду журналистам глава компании Александр Дюков в кулуарах IX Тюменского нефтегазового форума.
"Проект предполагает строительство нового здания. Это будет специализированное и высокотехнологичное здание. Предполагается, что в нем будет находиться кернохранилище. Кроме кернохранилища, которое будет полностью автоматизировано, планируется организовать, создать весь комплекс лабораторного оборудования для проведения всего спектра исследовании керна", - сказал он.
Дюков добавил, что в данном центре планируется применять новую технологию "цифровой керн", которая будет прогнозировать геологическое состояние новых месторождений "на основе анализа данных той базы данных цифровых двойников пород, которые мы имеем".
"В настоящее время мы ведем работу по поиску места, практически остановились с выбором. Помимо работы по проектированию здания, оснащению, лабораторному, важный вопрос того, как будет выглядеть это здание. Хотелось бы, чтобы этот центр создал не только научную стоимость и ценность, но и архитектурную ценность Тюмени. У нас уже готово несколько вариантов дизайна", - отметил он
По его словам, Тюмень выбрана для реализации проекта, так как регион является стратегическим партнером, в котором находится несколько предприятий "Газпром нефти", а также есть кадровый и научный потенциал.
О форуме
IX Тюменский нефтегазовый форум проходит в Тюменском технопарке с 19 по 20 сентября. Это ежегодное деловое мероприятие, которое собирает представителей бизнеса и власти, топ-менеджеров крупнейших нефтегазовых компаний, специалистов отрасли, ученых и инженеров, производителей оборудования и представителей сопутствующего бизнеса. Традиционно в ходе форума проходят закупочные сессии, также будут подписаны контракты и дорожные карты к действующим соглашениям. Организаторами мероприятия выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, правительство Тюменской области и Тюменский индустриальный университет.
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