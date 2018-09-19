В Екатеринбурге стартовал шестой чемпионат России среди вальщиков леса "Лесоруб 2018"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Шестой чемпионат России среди вальщиков леса "Лесоруб 2018" стартовал в Екатеринбурге. На площадке международного выставочного центра "Екатеринбург Экспо" в среду состоится жеребьевка и инструктаж участников, сообщается на официальном сайте чемпионата.
"Запланировано собрание команд, жеребьевка участников соревнований, инструктаж, проверка пил", - говорится в программе соревнований на среду, 19 сентября.
Участники VI чемпионата России среди вальщиков леса "Лесоруб 2018" поборются в Екатеринбурге за самый большой в истории соревнований призовой фонд в 4,5 млн рублей. В течение двух дней вальщики леса будут соревноваться как в индивидуальном, так и в групповом зачетах. Оценивать их навыки будут более 25 судей.
К участию в соревнованиях заявилось порядка 30 команд. Свердловскую область будут представлять две команды. Впервые чемпионат России среди вальщиков леса пройдет на одной площадке. Чемпионат завершится 21 сентября.