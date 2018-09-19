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IX Тюменский нефтегазовый форум

Около 70 компаний из СНГ, Китая и РФ приняли участие в бирже контактов на форуме в Тюмени

Сообщается, что компании из Азербайджана, Казахстана и Узбекистана заинтересовались оборудованием, которое производят тюменские предприятия, и сервисными услугами

ТЮМЕНЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Около 70 компаний из России, стран СНГ и Китая приняли участие в бирже контактов, которая прошла в среду в рамках Тюменского нефтегазового форума. Об этом ТАСС рассказала директор центра внешнеэкономической деятельности Торгово-промышленной палаты Тюменской области Ольга Воллерт по итогам работы биржи деловых контактов "Международная кооперация в нефтегазовой отрасли".

"В мероприятии приняли участие с китайской стороны 11 компаний, со стороны стран СНГ - 6 компаний, секцию посетили более 60 компаний из Тюменской области. Сначала была проведена официальная часть с презентацией, а потом состоялись индивидуальные переговоры в формате B2B", - сказала она.

По словам Воллерт, компании из Азербайджана, Казахстана и Узбекистана занимаются непосредственно добычей нефти и газа. "Им в первую очередь интересно оборудование, которые производят наши тюменские предприятия, и сервисные услуги. По этим вопросам велась основная работа, а также по геологии и экологии. Очень большой интерес проявил к нашим разработкам по водоочистке промышленной воды "Узбекнефтегаз", скорее всего в ближайшее время будет подписано соглашение о сотрудничестве", - добавила директор центра.

IX Тюменский нефтегазовый форум, который собирает представителей бизнеса и власти, топ-менеджеров крупнейших нефтегазовых компаний, экспертов и специалистов отрасли, проходит с 19 по 20 сентября. Организаторами мероприятия выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, правительство Тюменской области и Тюменский индустриальный университет. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.

Теги
АзербайджанКазахстанУзбекистанРоссияКитайТюменская областьIX Тюменский нефтегазовый форум
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