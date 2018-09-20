В Курганской области отремонтировали менее 20% "убитых" дорог из рейтинга ОНФ

ТАСС, 20 сентября. Менее 20% дорог, отмеченных на "Карте убитых дорог" Общероссийского народного фронта (ОНФ), отремонтировано в Курганской области. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального ОНФ.
"В настоящее время в Курганской области проведен полный и ямочный ремонт порядка 25 из 139 км дорог, которые были отмечены жителями области на сайте "Дорожная инспекция ОНФ/ Карта убитых дорог", - сказал собеседник агентства.
Около 70% всех проблемных участков дорог региона находится на территории Кургана. "В июле муниципалитет уже предоставлял экспертам Общероссийского народного фронта отчет по всем меткам. Однако ремонтная кампания продолжается, и в ближайшее время завершатся работы еще на нескольких проблемных участках", - отмечается на сайте регионального ОНФ.
Проект Общероссийского народного фронта дает возможность проголосовать за дороги, которые, по мнению граждан, в первую очередь нуждаются в ремонте. Среди 30 дорог в Курганской области, за которые отдано больше всего голосов, только одна остается в ненормативном состоянии, одна значится в плане работ на текущий год, на остальных проведен ремонт.
Проект "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" был запущен в феврале 2017 года. Первая жалоба на качество дорог появилась на карте Курганской области 15 февраля.