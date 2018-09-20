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СК возбудил дело по факту смерти рабочего в золотодобывающей шахте под Челябинском

19 сентября на глубине 800 м на шахте "Южуралзолото ГК" произошло обрушение породы

ЧЕЛЯБИНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской области возбудили уголовное дело по факту смерти рабочего во время произошедшего в среду обвала в золотодобывающей шахте "Запад" в Пластовском районе региона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления.

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В 17:55 по местному времени (15:55 мск) 19 сентября поступило сообщение об обрушении породы на глубине 800 м на золотодобывающей шахте "Южуралзолото ГК" в Пластовском районе Челябинской области. В результате происшествия один рабочий погиб. На работу предприятия обрушение не повлияло.

"По результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 216 ("Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека") УК РФ", - сказали в пресс-службе.

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