В Тюменской области открыли новый образовательный проект "Высшая инженерная школа"

ТЮМЕНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Новый образовательный проект "Высшая инженерная школа" начат в Тюменской области. Об этом в четверг на панельной сессии "Кадровая стратегия развития в условиях цифровизации отрасли" в рамках Тюменского нефтегазового форума сказал губернатор региона Александр Моор.
"В 2018 году состоялся первый набор в инженерную школу на базе Тюменского индустриального университета (ТИУ). Новая образовательная программа учитывает мировые тренды. Это требует и от преподавателей постоянного профессионального и личностного роста, обладания новыми компетенциями - цифровой грамотностью, общекультурным кругозором, быстрой коммуникативной адаптацией", - пояснил Моор.
По данным пресс-службы вуза, обучение по программам бакалавриата "Нефтегазовое дело" и магистратуры "Цифровая трансформация региона" в рамках проекта началось с 1 сентября 2018 года.
"Данный проект направлен на ту часть обучающихся, которые заинтересованы в индивидуальном развитии как профессиональной, так и личностной траектории, кто готовит себя к быстро меняющемуся миру. Основная цель "Высшей инженерной школы" в том, чтобы подготовить человека, способного адаптироваться к изменению технологий и профессиональной среды, и умеющего встраиваться в систему разделения труда будущего", - сказала ТАСС и. о. ректора ТИУ Вероника Ефремова.
По ее мнению, проект отвечает на вопрос, какие кадры нужны индустрии 4.0. "Студенты и выпускники ВИШ - это люди с техническим мышлением, отлично разбирающиеся в технологических инновациях, готовые предлагать амбициозные проекты и брать на себя ответственность за них, способные к созданию новых рабочих мест, отраслей знаний и экономики", - добавила она.
IX Тюменский нефтегазовый форум, который собирает представителей бизнеса и власти, топ-менеджеров крупнейших нефтегазовых компаний, экспертов и специалистов отрасли, проходит c 19 по 20 сентября. Организаторами мероприятия выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, правительство Тюменской области и Тюменский индустриальный университет. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.