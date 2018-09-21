СГК до конца года решит вопрос о покупке Рефтинской ГРЭС у Enel

ЗАВИДОВО /Тверская область/, 21 сентября. /ТАСС/. Сибирская генерирующая компания (СГК) до конца года определится с покупкой Рефтинской ГРЭС в Свердловской области у компании Enel. Об этом сообщил журналистам глава СГК Михаил Кузнецов в рамках конференции "Новая Россия - новая энергетика. Генерация будущего".

"Мы совместно должны снять оставшиеся вопросы или не снять их. Я думаю, мы ускоримся в ноябре по субъективным причинам, а в декабре уже что-нибудь скажем, - отметил он. - До конца года будет понятно, покупаем или не покупаем".

Он не уточнил какие именно параметры компаниям еще предстоит обсудить, но отметил, что это касается цены. "Все цена. Любые условия - это все про цену", - сказал Кузнецов.

Enel летом 2017 года возобновила переговоры о продаже Рефтинской ГРЭС. К концу мая этого года компания выбрала одного претендента из трех, подавших заявки на покупку. Завершить переговоры по этому вопросу и раскрыть финальные детали сделки Enel рассчитывала в середине года, закрыть сделку - в 2018 году.

Рефтинская ГРЭС мощностью 3,8 ГВт работает на угле Экибастузского месторождения, расположенного в Казахстане. На долю этой станции приходится до половины выработки электроэнергии Enel в России.

Ранее сообщалось, что заявки на покупку Рефтинской ГРЭС у Enel подали три компании, в их числе "Группа ЕСН" Григория Березкина и Сибирская генерирующая компания (СГК). В конце мая Березкин сообщил, что "Группа ЕСН" не стала претендентом на покупку Рефтинской ГРЭС, но надеется на продолжение переговоров по этому вопросу.