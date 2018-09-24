Жителя Челябинска подозревают в избиении школьника

ЧЕЛЯБИНСК, 24 сентября. /ТАСС/. Житель Челябинска стал фигурантом уголовного дела об избиении 11-летнего школьника, который конфликтовал с его сыном. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.
"Следственными органами СК РФ по Челябинской области расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 119 ("Угроза убийством") УК РФ в отношении местного жителя. Оно передано из органов внутренних дел. По версии следствия днем 20 сентября в одной из школ Металлургического района города Челябинска подозреваемый нанес удары в область живота 11-летнему школьнику, у которого накануне была ссора с сыном подозреваемого", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. В ходе расследования будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц школы.