Более десяти авиарейсов из Сургута и Нижневартовска задержаны из-за тумана

ТАСС, 25 сентября. Вылет девяти рейсов из Нижневартовска и шести рейсов из Сургута задержан из-за тумана. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропортов указанных городов.
Согласно данным онлайн-табло аэропорта Сургута, задержаны рейсы в Нижневартовск, Бугульму, Новосибирск, Ош и два рейса в Москву. Время задержки составляет от двух до пяти часов. "Причина задержки - метеоусловия, туман", - отметила представитель аэропорта.
По информации воздушной гавани в Нижневартовске, на вылет задерживаются шесть рейсов в Москву, а также рейсы в Корлики, Тюмень и Новосибирск. Время задержки составляет от трех до шести часов. "У нас стоит туман", - пояснили ТАСС в справочной аэропорта.