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Более десяти авиарейсов из Сургута и Нижневартовска задержаны из-за тумана

Время задержек составляет от двух до шести часов
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 25 сентября. Вылет девяти рейсов из Нижневартовска и шести рейсов из Сургута задержан из-за тумана. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропортов указанных городов.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Сургута, задержаны рейсы в Нижневартовск, Бугульму, Новосибирск, Ош и два рейса в Москву. Время задержки составляет от двух до пяти часов. "Причина задержки - метеоусловия, туман", - отметила представитель аэропорта.

По информации воздушной гавани в Нижневартовске, на вылет задерживаются шесть рейсов в Москву, а также рейсы в Корлики, Тюмень и Новосибирск. Время задержки составляет от трех до шести часов. "У нас стоит туман", - пояснили ТАСС в справочной аэропорта.

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