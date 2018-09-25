Суд возобновит следствие по делу бывшего челябинского вице-губернатора Сандакова

ЧЕЛЯБИНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Советский районный суд Челябинска намерен возобновить следствие по делу бывшего заместителя губернатора региона Николая Сандакова, обвиняемого во взяточничестве, мошенничестве, взломе электронной почты. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
31 августа Сандаков выступил с последним словом. После этого суд удалился в совещательную комнату, назначив дату вынесения приговора "ориентировочно на 26 сентября".
"Завтра вынесения приговора не будет. Суд намерен возобновить производство по делу, то есть возобновить судебное следствие для разрешения вопросов, связанных с вещественными доказательствами", - сказали в пресс-службе.
В суде отметили, что о том, какие именно вопросы к вещественным доказательствам возникли у судьи, будет известно на заседании в среду.
По версии следствия, работая заместителем губернатора Челябинской области Михаила Юревича, Сандаков организовал взлом электронной почты. Используя служебное положение, присвоил 1,5 млн рублей и получил взятку в виде безвозмездных услуг по охране его жилого дома и установки систем видеонаблюдения от директора охранного предприятия "Питон" в сумме не менее 1,96 млн рублей.