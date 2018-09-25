Новый мэр Екатеринбурга вошел в состав правительства Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Новый глава Екатеринбурга Александр Высокинский вошел в состав правительства Свердловской области. Соответствующий указ подписал губернатор региона Евгений Куйвашев, сообщается во вторник в пресс-релизе департамента информационной политики области.
Ранее губернатор заявлял о намерении расширить состав кабинета министров после формирования нового состава Екатеринбургской городской думы и избрания нового мэра. Высокинский единогласно был избран мэром депутатами гордумы 25 сентября на первом заседании.
"Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, в соответствии с которым в состав правительства региона с правом совещательного голоса введен глава Екатеринбурга. Указ губернатора о наделении мэра Екатеринбурга статусом члена правительства Свердловской области был подписан 25 сентября. Александр Высокинский войдет в состав кабинета министров после внесения соответствующих изменений в закон "О правительстве Свердловской области", - говорится в сообщении.
По словам Куйвашева, новый член правительства области будет координировать совместную деятельность государственной и муниципальной власти по вопросам развития Екатеринбурга.
О выборах мэра Екатеринбурга
В апреле депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли поправку к областному закону о выборах органов местного самоуправления, которая изменила порядок избрания главы Екатеринбурга. Теперь мэра, который будет возглавлять городскую администрацию, избирают депутаты гордумы из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. Всего собеседования прошли 19 кандидатов, комиссия рекомендовала к избранию трех из них.
В состав комиссии по отбору кандидатов на должность главы Екатеринбурга вошли шесть человек, которые представляют областной и городской уровни власти. На пост главы Екатеринбурга ими были рекомендованы заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Виктор Маслаков, заместитель губернатора региона Александр Высокинский и юрист Надежда Абакумова.
До принятия поправки в Екатеринбурге действовала система, при которой мэр избирался прямым голосованием. Он председательствовал в гордуме, а руководителем исполнительной власти являлся глава городской администрации. Пост мэра Екатеринбурга занимал Евгений Ройзман, который подал в отставку 22 мая в знак протеста против отмены прямых главы города.