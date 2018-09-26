Суд огласит приговор по делу бывшего челябинского вице-губернатора Сандакова 4 октября

ЧЕЛЯБИНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Советский районный суд Челябинска, в среду возобновивший судебное следствие по уголовному делу бывшего заместителя губернатора региона Николая Сандакова, назначил дату вынесения приговора на 4 октября, передает корреспондент ТАСС из зала заседаний.
31 августа Сандаков выступил с последним словом. После этого суд удалился в совещательную комнату, назначив дату вынесения приговора "ориентировочно на 26 сентября". Позже было принято решение возобновить судебное следствие "для разрешения вопросов, связанных с вещественными доказательствами". В среду суд возобновил разбирательства по делу, заслушал мнения сторон о том, как следует поступить с вещественными доказательствами, далее стороны перешли к прениям, а Сандаков повторно выступил с последним словом.
"Суд удаляется в совещательную комнату. Оглашение приговора начнется 4 октября в 14:00 [12:00 мск] ", - сказал судья по итогам заседания.
Во время прений прокурор, как и в первый раз во время прений 14 августа, попросила суд назначить Сандакову наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом 14 млн рублей. По ее словам, он виновен в организации взлома электронной почты, мошенничестве и во взяточничестве.
Защита в прениях обвинение в мошенничестве назвала абсурдными. Кроме того, по словам адвоката, Сандаков не получал взятку. Сандаков в последнем слове просил себя оправдать.
Подробности дела
По версии следствия, работая заместителем губернатора Челябинской области Михаила Юревича, Сандаков организовал взлом электронной почты. Используя служебное положение, присвоил 1,5 млн рублей и получил взятку в виде безвозмездных услуг по охране его жилого дома и установки систем видеонаблюдения от директора охранного предприятия "Питон" в сумме не менее 1,96 млн рублей.