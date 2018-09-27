В Челябинске, где возникла проблема с вывозом мусора, возбудили дело о халатности

ЧЕЛЯБИНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Следственное управление СК России по Челябинской области возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц из администрации Челябинска и руководства отвечавшего за вывоз мусора предприятия "Горэкоцентр". Об этом в четверг сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Администрация Челябинска 25 сентября ввела режим ЧС из- за того, что во дворах скопился бытовой мусор. Прокуратура начала проверку по факту невывоза мусора.
"По результатам проверки СУ СК России по Челябинской области 27 сентября в отношении должностных лиц администрации Челябинска и должностных лиц МУП "Горэкоцентр" возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 293 ("Халатность") УК РФ. Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой на контроль", - говорится в сообщении.