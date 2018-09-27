Заксобрание Ямала приняло закон о сохранении льгот для людей предпенсионного возраста

ТАСС, 27 сентября. Депутаты Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в четверг на заседании приняли закон о сохранении региональных льгот для лиц предпенсионного возраста. Об этом сообщается на сайте регионального парламента.
"Сегодня депутаты Законодательного собрания автономного округа приняли в первом и окончательном чтениях поправки, вступающие в силу с 1 января 2019 года, в некоторые окружные законы в части сохранения мер социальной поддержки и налоговых льгот отдельным категориям граждан. Законом сохраняются действующие региональные льготы за гражданами, которые после 1 января 2019 года достигнут возраста 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин", - говорится в сообщении.
Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщал ТАСС, что для ямальских пенсионеров предусмотрено порядка десяти мер соцподдержки, региональными льготами пользуется каждый второй пенсионер - это 77 тыс. человек.
Госдума приняла в четверг на пленарном заседании в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект об изменении пенсионного законодательства, которым устанавливается увеличение пенсионного возраста на пять лет: с 60 до 65 лет - для мужчин, с 55 до 60 лет - для женщин.
Правительственный законопроект был внесен в Госдуму в июне. К второму чтению он был скорректирован в соответствии с поправками, внесенными президентом РФ Владимиром Путиным. В частности, он предложил установить возраст выхода на пенсию 60 лет для женщин, а не 63, как изначально предлагал кабмин. Также с изначально предложенного сокращается на три года стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию: для мужчин с планировавшихся 45 до 42 лет, для женщин - с 40 до 37 лет.