Свердловский бизнес-омбудсмен предлагает ввести в регионе инвестиционный налоговый вычет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх предлагает ввести в регионе инвестиционный налоговый вычет для поддержания предприятий реального сектора экономики, создания рабочих мест и привлечения инвесторов в область. Об этом сообщила в четверг ТАСС бизнес-омбудсмен.

В ноябре 2017 года Госдума приняла закон, дополнивший Налоговый кодекс статьей "Инвестиционный налоговый вычет". C января 2018 года каждый регион вправе ввести его на своей территории. Данная льгота позволяет вернуть часть средств, потраченных на модернизацию.

"Я поддерживаю предложение бизнеса о введении инвестиционного налогового вычета [в регионе] и предлагаю ввести его. <...> В Свердловской области пока этот вопрос не решен, при уполномоченном создана рабочая группа, которая занимается подготовкой предложений нашему губернатору. Мы рассчитываем, что если будет введен вычет, то улучшим инвестиционный климат для уральских предприятий, привлечем инвесторов в регион, а также создадим условия для появления новых рабочих мест", - сказала она.

Артюх добавила, что данная мера также повысит прозрачность бизнеса, и, следовательно, и увеличит налоговые сборы. "Мы проанкетировали более 90 предприятий Свердловской области, 89% из них высказались за введение вычета. В анкету включали конкретные параметры. Мы попытались прикинуть, сколько будет различных инвестиции и эффектов [для предпринимателей и региона]", - отметила она.

По ее мнению, вычет может быть принят в этом году. "Если мы будем убедительны - и бизнес, и уполномоченный, то надо вносить в этом году законопроект, чтобы с января 2019 года заработал. Сейчас прорабатываются вопросы, кто будет попадать под него, в какой сфере экономической деятельности, обсуждается размер налоговой ставки и срок действия этой льготы", - пояснила Артюх.

Планируется, что инвестиционная льгота будет действовать до 31 декабря 2027 года включительно.