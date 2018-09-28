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В Челябинске осталось очистить от скопившегося мусора менее 20% контейнерных площадок

Уточняется, что это 450 площадок
© Донат Сорокин/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Власти Челябинска, где во дворах ранее образовались несанкционированные свалки, убрали скопившиеся бытовые отходы на 2,25 тыс. контейнерных площадках. Осталось привести в норму 450 площадок, сообщил в понедельник журналистам глава города Евгений Тефтелев.

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Во вторник администрация Челябинска ввела режим чрезвычайной ситуации из-за того, что во дворах скопился бытовой мусор.

"Всего в Челябинске, в жилом и в частном секторе, существует 2,7 тыс. контейнерных площадок, на них были несанкционированные свалки мусора. Нам осталось привести в нормативное состояние 400 площадок в многоэтажной застройке и 50 в частном секторе. Из них наиболее проблемные 250 площадок", - сказал глава города.

По словам Тефтелева, все оставшиеся несанкционированные свалки на площадках ликвидируют за субботу и воскресенье. С понедельника вывоз мусора перейдет исключительно на плановый режим.

Ситуация в Челябинске

Ранее суд по иску Росприроднадзора аннулировал лицензию МУП "Горэкоцентр" "за нарушения в работе городской свалки", действие документа истекло 16 сентября. По данным правительства региона, Челябинская городская свалка прекратила работу 11 сентября, с тех пор мусор должны вывозить на новые полигоны в Полетаево и Урефты, которые находятся далеко от города. В результате во дворах стали скапливаться отходы.

В среду полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов поручил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому нормализовать ситуацию с вывозом бытового мусора областном центре за три дня.

Администрация Челябинска выделила главам городских районов 14 млн рублей на привлечение дополнительной техники для уборки мусорных завалов вокруг контейнерных площадок.

Теги
Цуканов, Николай НиколаевичРоссияДубровский, Борис АлександровичЧелябинская область
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