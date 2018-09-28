В Челябинске осталось очистить от скопившегося мусора менее 20% контейнерных площадок

ЧЕЛЯБИНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Власти Челябинска, где во дворах ранее образовались несанкционированные свалки, убрали скопившиеся бытовые отходы на 2,25 тыс. контейнерных площадках. Осталось привести в норму 450 площадок, сообщил в понедельник журналистам глава города Евгений Тефтелев.
Во вторник администрация Челябинска ввела режим чрезвычайной ситуации из-за того, что во дворах скопился бытовой мусор.
"Всего в Челябинске, в жилом и в частном секторе, существует 2,7 тыс. контейнерных площадок, на них были несанкционированные свалки мусора. Нам осталось привести в нормативное состояние 400 площадок в многоэтажной застройке и 50 в частном секторе. Из них наиболее проблемные 250 площадок", - сказал глава города.
По словам Тефтелева, все оставшиеся несанкционированные свалки на площадках ликвидируют за субботу и воскресенье. С понедельника вывоз мусора перейдет исключительно на плановый режим.
Ситуация в Челябинске
Ранее суд по иску Росприроднадзора аннулировал лицензию МУП "Горэкоцентр" "за нарушения в работе городской свалки", действие документа истекло 16 сентября. По данным правительства региона, Челябинская городская свалка прекратила работу 11 сентября, с тех пор мусор должны вывозить на новые полигоны в Полетаево и Урефты, которые находятся далеко от города. В результате во дворах стали скапливаться отходы.
В среду полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов поручил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому нормализовать ситуацию с вывозом бытового мусора областном центре за три дня.
Администрация Челябинска выделила главам городских районов 14 млн рублей на привлечение дополнительной техники для уборки мусорных завалов вокруг контейнерных площадок.