{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Челябинске вывезли весь скопившийся во дворах мусор

Глава города Евгений Тефтелев сообщил, что эту работу закончили в ночь на понедельник
© Наиль Фаттахов/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 1 октября. /ТАСС/. Челябинские коммунальщики за выходные ликвидировали все скопления бытового мусора, которые образовались во дворах города после того, как местные подрядчики отказались выполнять свои обязательства. С понедельника вывоз бытовых отходов перешел на плановый режим, сообщил журналистам глава города Евгений Тефтелев.

На эту тему

Администрация Челябинска 25 сентября ввела режим чрезвычайной ситуации из-за того, что во дворах скопился бытовой мусор.

"В соответствии с поручением полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Николая Цуканова и губернатора Челябинской области Бориса Дубровского мы должны были обеспечить работу по ликвидации несанкционированных свалок, которые у нас образовались в результате невывоза мусора. Мы эту работу за воскресенье и в ночь на понедельник закончили. Начинается второй этап: организация вывоза мусора, который уже начал скапливаться после ликвидации несанкционированных свалок", - сказал Тефтелев.

По словам главы города, сейчас за каждой контейнерной площадкой в городе закреплен перевозчик мусора.

За прошедшую неделю из города вывезли более 9 тыс. тонн мусора (ранее вывозилось 4 тыс. - 4,5 тыс. тонн мусора).

Ситуация с мусором в Челябинске

Ранее суд по иску Росприроднадзора аннулировал лицензию МУП "Горэкоцентр" "за нарушения в работе городской свалки", действие документа истекло 16 сентября. По данным правительства региона, Челябинская городская свалка прекратила работу 11 сентября, с тех пор мусор должны вывозить на новые полигоны в Полетаево и Урефты, которые находятся далеко от города. Перевозчики отказались исполнять свои обязательства, в результате во дворах стали скапливаться отходы.

В среду полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов поручил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому нормализовать ситуацию с вывозом бытового мусора областном центре за три дня.

Администрация Челябинска выделила главам городских районов 14 млн рублей на привлечение дополнительной техники для уборки мусорных завалов вокруг контейнерных площадок.

Теги
Цуканов, Николай НиколаевичРоссияДубровский, Борис АлександровичЧелябинская область
В Тобольске возбудили дело после пожара в помещении службы судебных приставов
В результате ЧП никто не пострадал
Читать полностью