Землетрясение в Челябинской области не повлияло на объекты "Транснефти"

По данным "Транснефти", 29 сентября в 12.06 на территории Катав-Ивановского района Челябинской области произошло землетрясение с эпицентром в 220 км западнее Челябинска на глубине 10 км - магнитудой 5,2 и интенсивностью 5,5-6,0 баллов.

"Было проведено обследование всех объектов компании в радиусе 300 км от эпицентра землетрясения. Фактов нарушений функционирования на объектах магистральных нефтепроводов и продуктопроводов не выявлено. Негативные последствия отсутствуют", - отметил Демин.

Он также сообщил, что во всех портах присутствия компании погода рабочая, отгрузка идет по графику. "Опаздывающих танкеров нет", - добавил официальный представитель "Транснефти".

Как сообщалось ранее, "Транснефть", согласно заявкам нефтяных компаний, планирует в 2018 г. уменьшить транспортировку нефти на экспорт на 1,6% - до 230 млн тонн против 233,804 млн т в 2017 г. Через порт Новороссийск в 2018 г. планируется поставить 27 млн т против 30,655 млн т в прошлом году, через Приморск - 34 млн т против 43,982 млн т, через Козьмино - 31 млн т против 31,7 млн т, через Усть- Лугу - 28 млн т против 32,678 млн т.