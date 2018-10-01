Власти Челябинской области предложили провести в регионе ХХ всероссийский Сабантуй

ЧЕЛЯБИНСК, 1 октября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский предложил президенту республики Татарстан Рустаму Минниханову провести в уральском регионе в 2020-м году ХХ Федеральный Сабантуй, сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин.

Глава республики Татарстан Рустам Минниханов входит в оргкомитет фестиваля.

Региональные и городские Сабантуи в Челябинской области проходят с пятидесятых годов прошлого века. На праздник ежегодно собирается до 30 тыс. человек, среди которых большинство - татары и башкиры. По данным пресс-службы губернатора, Федеральный Сабантуй в новейшей истории в регионе не проходил ни разу.

"Сегодня на встрече с <...> Рустамом Миннихановым губернатор Борис Дубровский и Лена Колесникова [Конгресс татар Челябинской области] предложили провести всероссийский Сабантуй в 2020 году в Челябинской области", - отметил Федечкин.

Сабантуй - ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ у татар и башкир. XVIII Федеральный Сабантуй состоялся в начале июля 2018 года в Чебоксарах.