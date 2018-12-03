Ученые из Томска разработали метод изучения таяния ледников с помощью беспилотников

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Географы из Томского государственного университета (ТГУ) разработали и испытали новую методику изучения таяния ледников с помощью беспилотников. Сейчас на основе аэрофотосъемки, которую ведут с помощью дронов, ученые начали строить трехмерные модели, позволяющие выявить динамику изменения объема ледника и прогнозировать глобальные климатические процессы, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ТГУ.
"Группа географов Томского государственного университета разработала новую методику исследования процесса таяния ледников. Для получения информации о характере и динамике изменений ученые используют беспилотные летательные аппараты. На основе материалов аэрофотосъемки с помощью специального программного обеспечения географы строят детальные карты и трехмерные модели отступающих языков ледников Водопадный, Большой и Малый Актуру, расположенных в горах Алтая", - сообщила пресс-служба, подчеркнув, что ледник Малый Актуру является самым быстротающим ледником России.
Ранее положение языков - подвижных частей горного ледника - изучалось с помощью геодезических приборов, а границы тающего льда отмечались реперными камнями - специальными отметками, по которым можно отслеживать изменения. Новая методика, разработанная в ТГУ, позволит получать больше информации о состоянии ледника. "Трехмерные модели, построенные на основе аэрофотосъемки, отражают микронеровности рельефа языка ледника с их точной геопривязкой. Сравнение таких данных, полученных в разные годы, позволит выявить динамику изменения объемов ледникового покрова", - сообщают в пресс-службе.
В пресс-службе ТГУ отмечают, что таяние ледников является отправной точкой для новых природных катаклизмов: повышения уровня мирового океана, изменения температуры воды и концентрации соли в морях, поэтому важно заниматься мониторингом их состояния. Разработанную технологию ученые протестировали прошедшим летом самостоятельно, кроме того, в ее тестировании принимали участие специалисты из ЯНАО, проанализировавшие с помощью беспилотника ледник ИГАН - самый крупный ледник Полярного Урала.
Отработка технологии показала, что аэрофотосъемка ледников осложняется неустойчивой температурой, дождем и ветром, поэтому для работы с беспилотниками на такой местности нужен опыт и особая квалификация: оборудование легко разбить или потерять в горах.