Российские ученые изучат древние погребальные обряды на территории Казахстана

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Древние погребальные обряды планируют изучить и реконструировать ученые Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН (ИЭРиЖ УрО РАН, Екатеринбург) в ходе исследования крупного древнего жертвенного комплекса, расположенного в Каркаралинском районе Карагандинской области в Казахстане. Об этом сообщил в понедельник ТАСС старший научный сотрудник ИЭРиЖ УрО РАН Дмитрий Гимранов.

"Мы попытались разобраться в погребальном обряде населения раннего железного века, оставившего в центральном Казахстане огромный жертвенный комплекс. Автором раскопок археологического памятника, где обнаружен комплекс, является научный сотрудник Института археологии Республики Казахстан Арман Бейсенов. По первоначальным подсчетам, в жертву здесь были принесены 88 овец, шесть коров и две козы, чтобы определить возраст забитых животных и сезон жертвоприношения, будут проведены специальные анализы", - сказал собеседник агентства.

Гимранов добавил, что ученые также намерены исследовать археозоологические коллекции Национального музея Республики Казахстан в Астане, в которых собраны останки вождей, ханов, жрецов и их многочисленной свиты, которая, по поверьям древних людей, сопровождала их в загробный мир. "Речь идет о лошадях и собаках, первые часто тянули повозку с хозяином и хоронились целиком рядом с погребением человека, а вторые - охраняли человека и захоранивались над могильным верхним перекрытием", - пояснил он.

По его словам, всего удалось изучить находки из десяти различных могильников. "Исследован богатый археозоологический материал, который поможет в будущем понять сакральные представления людей того времени, а палеонтологам - лучше представить внешний облик и миграционные взаимосвязи домашних животных на ранних стадиях одомашнивания", - добавил Гимранов.

ИЭРиЖ Уральского отделения РАН расположен в Екатеринбурге, в нем находится лаборатория палеоэкологии, основными объектами исследований специалистов являются ископаемые остатки растений и животных. Ежегодно ученые принимают участие в экспедициях в России и за рубежом.