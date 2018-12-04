Уральский завод гражданской авиации планирует выпускать 20 самолетов Diamond в год

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Уральский завод гражданской авиации (УЗГА, Свердловская область) планирует выпускать 20 самолетов DA-42Т (российская версия австрийских самолетов Diamond) в год. На данный момент предприятием выпущено десять изделий, сообщил во вторник ТАСС гендиректор УЗГА Вадим Бадеха.

"Серийный лицензионный выпуск этой модификации стартовал в 2017 году, выпущено десять самолетов. [Планируется, что в 2019 году] производственная мощность будет доведена до 20 самолетов в год", - сказал Бадеха.

Он добавил, что также в 2019 году будет достигнута 100% локализация производства данного самолета. "Степень локализации на сегодня составляет более 50%", - уточнил гендиректор завода.

Diamond DA-42T выпускается для вузов и учебных учреждений гражданской авиации, отметил Бадеха.

АО "Уральский завод гражданской авиации" - одно из крупнейших авиаремонтных и авиастроительных предприятий России. Завод специализируется на ремонте авиационных двигателей, выпуске легких самолетов и вертолетов гражданского назначения.

О самолете

Дебютный полет самолета DA-42T состоялся 8 ноября 2017 года, 16 декабря были завершены летные испытания первой серийной партии. Как сообщалось ранее, двухдвигательный учебно-тренировочный самолет DA-42T выпускается с учетом требований российских стандартов - бортовое оборудование уже полностью российского производства.

По данным предприятия, вузы и авиационные училища выразили свою заинтересованность в учебно-тренировочном самолете, сегодня заключено несколько контрактов на поставку крупной партии DA-42T для обучения пилотов гражданской авиации. Ключевые заказчики - Ульяновский институт гражданской авиации и Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации.

Помимо учебных заведений, самолеты приобретаются компаниями-разработчиками для тестирования различных видов бортового оборудования собственной разработки. Также DA-42T подходит для корпоративных нужд и туризма.