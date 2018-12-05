Самолет рейса Екатеринбург - Краснодар вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший в среду рейс по маршруту Екатеринбург - Краснодар, вернулся в екатеринбургский аэропорт Кольцово из-за выявленной технической неисправности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

"При выполнении рейса U6-209 на воздушном судне Airbus A320 выявлена техническая неисправность, командиром было принято решение о возвращении в аэропорт вылета для устранения причины неисправности, посадка прошла в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что авиакомпания предоставила резервное воздушное судно. "Самолет вылетел", - уточнили в пресс-службе.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу, на борту сработал датчик течи масла левого двигателя. "В самолете находилось 115 пассажиров и шесть членов экипажа", - сказал собеседник.