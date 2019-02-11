В прокуратуру Екатеринбурга поступило 400 обращений по поводу приема детей в первые классы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Екатеринбурга приняла около 400 заявлений, связанных с приемом детей в первые классы. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

5 февраля прокуратура города организовала горячую линию по вопросу возможного нарушения законодательства при зачислении детей в первые классы.

"На данный момент на вопросы, связанные с приемом детей в первые классы, поступило порядка 400 обращений в прокуратуру. Достаточно большое количество обращений связано с некорректной работой сайта, когда заявления граждан, как они считают, перенаправлялись в некий буфер [промежуточное хранилище для входящих заявлений], только позже они были приняты в работу", - сказали в ведомстве.

Зачисление детей в первые классы, которое началось с 1 февраля, проходит под надзором прокуратуры Екатеринбурга. Данное решение было принято с учетом того, что за прошлый год число обращений от родителей по поводу недовольства процедурой зачисления сократилось в два раза.

В 2018 году прокуратурой города были выявлены факты фиктивной регистрации детей и предоставления подложных документов при зачислении в первые классы. В итоге было возбуждено девять уголовных дел, четыре из которых уже рассмотрены судами и по ним вынесены обвинительные приговоры.