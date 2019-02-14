Соглашение о реализации "Умного города" в Курганской области подписали на форуме в Сочи

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Правительство Курганской области и ПАО "Ростелеком" подписали соглашение по реализации в регионе проекта "Умный город". Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе главы области.

"14 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи ПАО "Ростелеком" и правительство Курганской области подписали соглашение о намерениях по созданию и реализации проекта "Умный город". Стороны планируют определить приоритетные направления работы, а также выработать подходы к трансформации информационно-коммуникационной инфраструктуры Зауралья. Правительство региона и "Ростелеком" будут обмениваться информацией и опытом в рамках собственных компетенций, а также оказывать друг другу консультационную поддержку", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что ранее "Ростелеком" уже реализовал ряд проектов в регионе в рамках концепции "Умный город". В частности, была внедрена единая региональная медицинская информационная система в 46 медицинских организациях Курганской области, автоматизированы рабочие места диспетчеров и врачей выездных бригад скорой помощи. Кроме того, гражданам обеспечена возможность получать услуги в электронном виде, в том числе осуществлять запись в школы и детские сады, установлены 214 камер в составе комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. "К апрелю 2019 года планируется ввести в эксплуатацию в Кургане и Шадринске еще 76 камер фотовидеофиксации нарушений ПДД", - добавили в пресс-службе.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.