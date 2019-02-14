Курганская область сэкономит до 15% на закупке смазочных материалов у "Газпром нефти"

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Правительство Курганской области и руководство компании "Газпром нефть" подписали соглашение на Российском инвестиционном форуме в Сочи по снабжению предприятий региона смазочными материалами. Ожидается, что экономия бюджетных средств составит до 15%, сообщили в четверг в пресс-службе главы региона.

Ранее сообщалось, что соглашение предполагает совместную реализацию проектов по импортозамещению в области производства смазочных материалов и технических жидкостей. Дорожную карту соглашения разработают до середины марта 2019 года

"Врио губернатора Вадим Шумков и председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков подписали соглашение, которое предусматривает совместные мероприятия по организации снабжения предприятий Курганской области маслами производства "Газпром нефти". В рамках программы импортозамещения планируется сэкономить до 15% бюджетных средств при закупке смазочных материалов российского производства для муниципальных и государственных предприятий", - говорится в сообщении.

Кроме того, между регионом и компанией было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере использования современных битумных материалов в дорожной деятельности, жилищно-коммунальном хозяйстве и промышленно-гражданском строительстве региона.

"В рамках партнерства "Газпром нефть" поставит дорожным предприятиям современные инновационные битумы, которые повышают качество и долговечность дорожного покрытия. Это важно, так как мы начинаем масштабные дорожные строительно- ремонтные работы в Курганской области, и в рамках предстоящей пятилетки нам предстоит отремонтировать сотни километров региональных и муниципальных дорог", - цитирует пресс-служба врио губернатора Вадима Шумкова.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.