Завод "Синтез" в Кургане вложит в цифровизацию производства 3,5 млрд рублей за два года

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Курганское фармакологическое предприятие "Синтез" вложит 3,5 млрд рублей до конца 2020 года в свое развитие в рамках подписанного на инвестфоруме в Сочи соглашения между заводом, правительством Курганской области и АО "Нацимбио". Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

"Соглашение было подписано 14 февраля 2019 года в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи. Свои подписи под документом поставили врио губернатора Курганской области Вадим Шумков, генеральный директор АО "Нацимбио" Андрей Загорский и руководитель ОАО "Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий "Синтез" Сергей Клыков. В рамках соглашения ОАО "Синтез" приступает к реализации масштабной инвестиционной программы: до конца 2020 года завод планирует вложить 3,5 млрд рублей собственных средств в модернизацию производства, из них 1,4 млрд - в 2019 году", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в рамках комплексного инвестпроекта будет модернизировано оборудование, обновлена IT-инфраструктура. "Также создается современное "цифровое" производство. Отдельное внимание уделено переоснащению лабораторий отдела контроля качества. Эти меры позволят сохранить технологическое лидерство "Синтеза" на рынке антибиотиков и увеличить производство продукции в натуральном выражении как минимум на четверть уже в 2019 году", - цитирует пресс-служба исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко.

В пресс-службе добавили, что стороны договорились о сотрудничестве при реализации в Курганской области инвестпроектов в сфере здравоохранения, производства препаратов и медицинских изделий, импортозамещения, разработки новых лекарственных форм и научных исследований. "Подписанное соглашение предполагает сотрудничество ОАО "Синтез" с региональным департаментом образования и науки и крупнейшим вузом Зауралья - Курганским государственным университетом (КГУ). Планируется, что в 2019 году "Синтез" в сотрудничестве с профильными кафедрами КГУ начнет разработку программы подготовки и переподготовки кадров, необходимых заводу, а университет предусмотрит целевые места для студентов, которые после окончания учебы будут трудоустроены на курганское фармакологическое предприятие", - рассказали в пресс-службе.

О предприятии "Синтез"

Курганское предприятие "Синтез" выпускает медицинские препараты с 1958 года. Фармацевтическая компания входит в десятку крупнейших отечественных производителей медикаментов, обеспечивая 3% российского производства лекарственных средств.

"Синтез" производит лекарства почти во всех известных формах выпуска, а также является одним из крупнейших отечественных производителей антибактериальных препаратов и современных антибиотиков. На мощностях "Синтеза" производится более 300 наименований препаратов и изделий медицинского назначения. Ключевыми акционерами завода выступают "Марафон Фарма" (52%) и госкорпорация "Ростех" (32,39 %, через дочерний холдинг "Нацимбио").

О "Нацимбио"

"Нацимбио" учреждена в 2013 году и призвана обеспечить независимость России от импорта лекарственных препаратов, особенно иммунобиологических препаратов и препаратов для лечения инфекционных заболеваний. В частности, компания разрабатывает и производит вакцины национального календаря профилактических прививок (НКПП), препараты крови, препараты для лечения ВИЧ и гепатитов, а также инсулин и его аналоги.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.