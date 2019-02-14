Один человек погиб, трое пострадали в ДТП с грузовиками в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 14 февраля. /ТАСС/. Автомобильная авария с участием легкового автомобиля и трех грузовиков в четверг на трассе в Челябинской области унесла жизнь одного человека, еще трое пострадали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

"В 11:15 местного времени (09:15 мск) на 1790-м километре автодороги Москва - Челябинск, в районе города Миасса, автомобиль Lada Kalina, по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем Scania. После этого произошли столкновения еще двух грузовиков - Volvo и Iveco. В результате ДТП один человек погиб, трое пострадали", - сказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка.