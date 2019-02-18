Два ребенка погибли в Челябинской области, предположительно отравившись угарным газом

ЧЕЛЯБИНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Управление Следственного комитета России по Челябинской области возбудило уголовное дело, после того как в Еманжелинске в жилом доме обнаружили тела мальчика и девочки. По предварительны данным, дети отравились угарным газом, сообщила журналистам в понедельник пресс-служба управления.

"В ночное время 17 февраля в одном из домов по улице Больничной в городе Еманжелинске обнаружены тела 10-летнего мальчика и 13-летней девочки. Из дома в лечебное учреждение в тяжелом состоянии доставлена мать детей. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 ("Причинение смерти по неосторожности двум лицам") УК РФ", - говорится в сообщении.

По предварительным данным СК, причиной смерти стало отравление угарным газом, так как не было тяги в печи, а заслонка была закрыта.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела взято на контроль руководством следственного управления.