Один человек погиб, восемь пострадали в ДТП с "ГАЗелью" в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Один человек погиб, еще восемь пострадали в результате ДТП с участием легкового автомобиля и "ГАЗели" в Свердловской области. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе УГИБДД по региону.

"Авария произошла около 07:00 мск. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Opel не справился с управлением, выехал на встречную полосу, произошло столкновение с грузопассажирской "ГАЗелью". Погиб водитель легковушки, восемь человек получили травмы различной степени тяжести, их доставляют в больницы", - сказали в пресс-службе.

На сайте "Уралуправавтодора" указано, что движение на участке, где произошло ДТП, затруднено, организовано реверсивное движение.

В Минздраве Свердловской области ТАСС сообщили, что состояние пострадавших уточняется, для оказания медицинской помощи задействованы все силы, в том числе территориального центра медицины катастроф, в частности реанимобиль и вертолет.

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