Экс-председатель гордумы Тюмени получил три года условно за ДТП с двумя погибшими

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Суд приговорил экс-председателя Тюменской городской думы Дмитрия Еремеева к трем годам условно за ДТП с его участием, в котором погибли два человека. Об этом сообщается во вторник на сайте прокуратуры региона.

"Дмитрий Еремеев признал свою вину в ДТП. Тюменский районный суд назначил ему три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Кроме того, осужденный на два года и десять месяцев лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что он признан виновным по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".

Ранее сообщалось, что 24 июня Еремеев, находясь за рулем автомобиля, при совершении обгона допустил столкновение с другой машиной, в результате чего погибли два человека.

Инцидент, получивший большой общественный резонанс, первоначально был квалифицирован по статье УК РФ о нарушении правил дорожного движения. Суд освободил Еремеева от уголовной ответственности 3 сентября, назначив ему штраф в размере 160 тыс. рублей. Позже Тюменский областной суд отменил это решение по апелляционному представлению прокуратуры, вернув материалы уголовного дела на дальнейшее расследование. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов обращался в прокуратуру с просьбой провести более тщательное расследование инцидента.