Два человека, по уточненным данным, погибли в ДТП с "ГАЗелью" в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Два человека, по уточненным данным Министерства здравоохранения Свердловской области, погибли и пять пострадали в результате ДТП легкового автомобиля и "Газели". Об этом сообщил во вторник на официальной странице в социальной сети Facebook пресс-секретарь регионального Минздрава Константин Шестаков.

Ранее сообщалось об одном погибшем и восьми пострадавших. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Opel не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузопассажирской "ГАЗелью".

"Лобовое столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса. Семь пострадавших, два трупа на месте. Один человек [получил травмы] легкой степени, один средней степени, трое тяжелой степени тяжести. На месте работает бригада территориального центра медицины катастроф, три бригады скорой медицинской помощи. Готовятся вылететь два вертолета с реанимационными бригадами", - написал он.

Шестаков в беседе с ТАСС добавил, что двух пострадавших в тяжелом состоянии доставят в областную клиническую больницу № 1 в Екатеринбурге вертолетом территориального центра медицины катастроф, остальных распределят между больницами города Ревды и поселка городского типа Бисерть.

Ситуация находится под контролем министра здравоохранения региона Андрея Цветкова.