В Шадринске открылся филиал центра "Микрохирургии глаза"

ТАСС, 21 февраля. Филиал Екатеринбургского центра межотраслевого научно-технического комплекса (МНТК) "Микрохирургия глаза" открылся в городе Шадринске Курганской области. Об этом в четверг ТАСС сообщили в департаменте здравоохранения региона.

Ранее сообщалось, что договоренность об открытии центра была достигнута между властями региона и города, руководством ЕЦ МНТК "Микрохирургия глаза" и УГМК- Холдингом, который выступил инвестором проекта, в декабре 2017 года. Директор Департамента здравоохранения Курганской области Лариса Кокорина поясняла ТАСС, что открытие филиала позволит жителям Шадринского района на месте получать высококвалифицированную медицинскую помощь с использованием современных технологий в случае офтальмологических заболеваний. До открытия центра жители района вынуждены ездить в Курган и Екатеринбург для оперативного лечения и контроля после оперативного вмешательства.

"21 февраля в 14:00 в Шадринске открылся офтальмологический центр - филиал Екатеринбургского центра МНТК "Микрохирургия глаза". Ежедневно в филиале будут проходить диагностическое обследование и лечение более 100 человек, треть из которых - дети. При необходимости хирургического лечения пациента направят на операцию в Екатеринбург, а реабилитацию он сможет пройти уже дома. Важно, что около 80% специализированной медицинской помощи зауральцам будет оказываться бесплатно, в рамках территориальной программы", - сказали в департаменте.

В пресс-службе добавили, что в день открытия первыми пациентами клиники стали воспитанники шадринской школы-интерната для детей с нарушениями зрения: на новейшей аппаратуре они пройдут полную диагностику.

Центр межотраслевого научно-технического комплекса "Микрохирургия глаза" в Екатеринбурге - одна из крупнейших в России специализированных офтальмологических клиник, каждый день здесь выполняется около 250 операций. Ежегодно диагностическое обследование в клинике проходят более 350 тыс. человек и получают лечение более 60 тыс. пациентов. За почти 30 лет существования клиники ее пациентами стали более 4 млн жителей России и других стран.

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) - крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг объединил более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании. На предприятиях УГМК работают более 80 тыс. человек.