Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в центре Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Семь человек пострадали в результате ДТП с маршруткой в центре Челябинска, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

"В серьезном ДТП с маршруткой в центре Челябинска пострадали семь человек. На месте происшествия работали пять бригад скорой помощи", - сказали в пресс-службе.

В департаменте добавили, что пострадавшие направлены в разные больницы города. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области отметили ТАСС, что водитель маршрутного такси 1964 года рождения, по предварительным данным, совершил наезд на препятствие.