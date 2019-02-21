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Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в центре Челябинска

По предварительным данным, водитель маршрутного такси совершил наезд на препятствие

ЧЕЛЯБИНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Семь человек пострадали в результате ДТП с маршруткой в центре Челябинска, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

"В серьезном ДТП с маршруткой в центре Челябинска пострадали семь человек. На месте происшествия работали пять бригад скорой помощи", - сказали в пресс-службе.

В департаменте добавили, что пострадавшие направлены в разные больницы города. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области отметили ТАСС, что водитель маршрутного такси 1964 года рождения, по предварительным данным, совершил наезд на препятствие.

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