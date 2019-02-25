Бывший челябинский омбудсмен отпущен из-под ареста

ЧЕЛЯБИНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Центральный районный суд Челябинска отпустил из-под ареста подозреваемого в мошенничестве бывшего уполномоченного по правам человека в Челябинской области Алексея Севастьянова, изменив меру пресечения на обязательство о явке, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Я должен идти в следственный отдел. Меру изменили на обязательство о явке", - сказал Севастьянов журналистам. Он добавил, что написал жалобы по поводу произошедшего. "Я остался подозреваемым. Возможно, это чья-то провокация или просто стечение обстоятельств", - отметил он.

20 февраля со ссылкой на главу адвокатского бюро "Трунов, Айвар и партнеры" Игоря Трунова сообщалось, что Севастьянову инкриминируется покушение на мошенничество. Правительство Челябинской области признано потерпевшей стороной. 22 февраля экс-омбудсмену продлили срок задержания до 25 февраля. В понедельник следователь по делу отозвал ходатайство о заключении Севастьянова под стражу.

Севастьянов являлся участником конкурса на получение гранта в 3 млн рублей как владелец крестьянского хозяйства. По версии следствия, он представил чиновникам в 2016 году подложный договор о приобретении скота.

Севастьянов был уполномоченным по правам человека в Челябинской области в период с 2010 года по 2015 год. После прекращения полномочий он стал заниматься предпринимательской деятельностью, продолжил научную и общественную деятельность.