Три человека пострадали в ДТП с микроавтобусом в Тюменской области

ТАСС, 28 февраля. Три человека получили травмы в результате аварии с микроавтобусом и двумя легковыми автомобилями на трассе в Тюменской области. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

"На трассе произошло столкновение машин Kia Rio, Chevrolet Niva и микроавтобуса "Газель". Пострадали три человека, они были доставлены в лечебные учреждения", - сказали в пресс-службе.

В управлении добавили, что, по предварительным данным, водитель Kia Rio выехал на встречную полосу движения.