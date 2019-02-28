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Три человека пострадали в ДТП с микроавтобусом в Тюменской области

По предварительным данным управления ГИБДД по региону, водитель Kia Rio выехал на встречную полосу движения

ТАСС, 28 февраля. Три человека получили травмы в результате аварии с микроавтобусом и двумя легковыми автомобилями на трассе в Тюменской области. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

"На трассе произошло столкновение машин Kia Rio, Chevrolet Niva и микроавтобуса "Газель". Пострадали три человека, они были доставлены в лечебные учреждения", - сказали в пресс-службе.

В управлении добавили, что, по предварительным данным, водитель Kia Rio выехал на встречную полосу движения.

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