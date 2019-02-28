Новорожденным в Свердловский области стали чаще давать короткие имена

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Новорожденные дети в Свердловской области в 2018 году стали чаще получать короткие имена. Об этом в четверг в пресс-центре ТАСС в Екатеринбурге сообщила заместитель начальника регионального управления ЗАГС Наталья Храмова.

"Отмечается тенденция давать детям короткие имена - Эва, Тая, Лия, Ника. У мальчиков - Алекс, Дан, Кир, Ким, Ян и так далее", - сказала Храмова.

Некоторые родители выбирали имена для своих детей исходя из тематики праздников. Например, мальчика, который родился накануне Дня космонавтики, назвали Космосом, а девочка, родившаяся в День семьи, любви и верности, стала Февронией.

"Также среди [необычных] мужских имен - Лука, Сафрон, Аскольд, Велимир, Лаврентий, Симеон, Доброслав, Леон и Дориан. В женских есть влияние киногероинь и героев мультипликационных фильмов - это Теона, которая у нас была уже неоднократно, Роксолана, Умимия, Лея, Миропия, Николетта, Галатея и Услада", - добавила Храмова.

По данным регионального управления ЗАГС, в 2018 году в Свердловской области на свет появились 50746 детей, что на 6% меньше, чем в прошлом году.