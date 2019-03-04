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Два человека погибли в столкновении иномарки в "Уралом" в Югре

В результате ДТП еще трое госпитализированы
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© ОМВД России по Сургутскому району

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 марта. /ТАСС/. Столкновение легковушки с грузовиком произошло на 42-м км автодороги Сургут - Когалым в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. В результате два человека погибли, трое госпитализированы, сообщается на сайте регионального управления МВД в понедельник.

"Накануне вечером на 42-м км автодороги Сургут - Когалым произошло ДТП с участием Hyundai Sonata и "Уралом". В результате два пассажира Hyundai  <…> погибли на месте. Водитель данного автомобиля и еще два пассажира доставлены в медучреждение Сургута с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, Hyundai при обгоне выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Уралом".

Полиция проводит проверку по факту аварии, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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